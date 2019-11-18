Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uygun, "Mensah, sezon öncesinde Atletico Madrid'den transfer edildi ve oyuncuya ciddi bir bonservis bedeli ödendi. Mensah geldiğimiz günden itaberen iyi bir sinyal verdi. Mensah'ı isteyen kulüpler var. Mensah'a Avrupa'dan da gelen teklifler var. Mensah'a Galatasaray'ın teklifini sormadım. Mensah'ın devre arasında bir başka takıma transferi olursa bu da ücret artı futbolcu takası olur." dedi.

"EMRE'YE SEVİLLA HAFİF KAÇAR"

Uygun, "Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi? Bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in birçok dünya devi peşinde. Emre'yi isteyen takımların ismini şu anda açıklayamam. Bu Emre'ye de Kayserispor'a da zarar verir." diye konuştu.