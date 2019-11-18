Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubunu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan milliler önemli bir başarıya imza attı. Andorra maçı öncesi milli takımın 121 galibiyeti ve 121 mağlubiyeti vardı. 1925 yılından bu yana ay yıldızlıların galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçmemişti. Andorra karşısında alınan 2-0’lık galibiyet 94 yıllık bu istatistiği de değiştirdi. Enes Ünal’ın iki golü A Milli Takım galibiyet sayısını 122’ye çıkarırken ay yıldızlıların yenilgi sayısı da 121’de kaldı. Böylece 1925 yılından bu yana tutulan istatistiklerde milli takımın galibiyet sayısı ilk kez mağlubiyet sayısını geçmiş oldu.

EVİNDE GOL YEMEYEN TEK TAKIM

Öte yandan Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu. Milliler, 2 gol yiyen Belçika'nın ardından kalesinde en az gol yiyen (3) takım olarak da kayıtlara geçti.