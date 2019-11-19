Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda Cebelitarık ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Cedric Itten ile öne geçen İscviçre, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İsviçre, 50. dakikada Vargas ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Fassnacht skoru 3-0'a getirdi. Cebelitarık'ta Styche 74. dakikada farkı 2'e indirdi. İsviçre 75. dakikada Benito, 84. dakikada Itten ile 2 gol daha buldu. Son sözü 86. dakikada Xhaka söyledi ve İsviçre, Cebelitarık'ı 6-1 mağlup ederek topladığı 17 puanla EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Cebelitarık ise elemeleri puansız kapattı.