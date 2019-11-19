Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

EURO 2020 elemelerini mutlu sonla bitirdik. Malzemecisinden teknik ekibin en başındaki Şenol Güneş’e kadar emeği geçen herkesi tebrik edelim ve başarılı karnenin detaylarına bir bakalım. Teknik direktör Şenol Güneş elemeler boyunca, on maçta toplam 34 farklı oyuncuya şans verdi. Güneş’in elemeler boyunca en fazla forma verdiği isim 10 maçın tamamında ilk on birde yer alan Merih Demiral oldu. Kariyerini Juventus’ta sürdüren genç futbolcumuz 890 dakika sahada kalırken önceki gün Andorra ile oynanan maçın son 10 dakikasında yerini futbol hayatını İtalya’da sürdüren bir diğer genç oyuncumuz Mert Çetin’e bıraktı. Merih’in ardından en çok forma giyen oyuncu özellikle Fransa deplasmanında yaptığı kurtarışlarla uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza atan kaleci Mert oldu.

En golcüsü Cenk

Elemelerdeki en golcü oyuncumuz Cenk Tosun’du. Forma şansı bulduğu altı maça beş gol sığdıran ve bunun yanı sıra iki de asist yapan Cenk, kulübünde son haftalara dek yeterince forma şansı bulamamasına rağmen ne denli iyi bir profesyonel olduğunu da gösterdi. Bu sezon Everton’da sadece 133 dakika şans bulan 28 yaşındaki oyuncunun elemelerde Moldova’nın ağlarını dört defa sarsarken Arnavutluk karşısında galibiyeti getiren 90’ıncı dakika golüne de imza atan isimdi. Millî Takım’ın Cenk’ten sonraki en golcü oyuncusu ise sürpriz bir şekilde savunmada görev yapan Kaan Ayhan oldu. Gurbetçi oyuncumuz iki kritik Fransa maçında da son dünya şampiyonunun kalecilerini mağlup etti. Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle elemelerde sadece iki maçta forma giyerken bir golde kaldı.

Elemelerde rekor kırdık

Türkiye'nin önceki akşam Andorra karşısında sahaya sürdüğü ilk on bir, EURO 2020 elemelerinde oynayan takımlar içerisinde en genç kadro olarak tarihe geçti. Sahaya 23,6'lık yaş ortalamasıyla çıkan ay-yıldızlı ekibimiz gelecek için umutlarımızı daha güçlü yeşertti. Elemelerde Kosova, Bulgaristan maçına 23,7 yaş ortalaması ile çıkarak bu alanda Türkiye'ye en çok yaklaşan takım oldu. İşte o oyuncularımız ve yaşları:

HERKES YARDIMCI OLDU

Andorra maçıyla birlikte bir diğer önemli kazanımımız Almanya’nın millî takıma almayı çok istediği Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu’ydu. On bire giren ve artık ay-yıldızlı takımın parçası olan genç ismin heyecanı dikkat çekerken herkesin kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Ahmed ile birlikte Ozan Kabak, Mert Çetin Uğurcan ve Nazım Sangare de resmî manada ilk defa millî olan isimlerdi.

SAVUNMANIN BAŞARISI

Türkiye atan kısmında da iyiydi tutan kısmında da. Golleri atıp puanları toplarken bir taraftan da kalemizi kapatıp kritik işlere imza attık! Elemelerde 10 maçta yalnızca üç gol yiyen ay-yıldızlılar bu konuda Polonya ile aynı durumda. Ancak Polonya bugün sahasında oynayacağı Slovenya mücadelesinde gol yerse Türkiye bu alanda tek olacak. Millîler iki golü İzlanda deplasmanında birini de Fransa’da yemişti.