Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020'den itibaren MSL'te mücadele edecek olan Inter Maimi'nin kurucu Başkanı David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı. AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MSL'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

FORVET HATTI İÇİN YILDIZLAR ADAY

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca haberde Beckham'ın Teknik Direktörlük için ilk tercih olarak Serie A'da Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'yi belirlediği alternatif olarak ise Gatuso'yu düşündüğü yazıldı. (NTV Spor)