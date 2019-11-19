Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray eski yöneticisi Cenk Ergün, Trabzonspor'un Badou Ndiaye'yi transfer etmeye çok yakın olduğunu öne sürdü. Cenk Ergün, Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili olarak sarı kırmızılı taraftarları da yakından ilgilendire açıklamalar yaptı. Ergün, bordo mavili ekibin Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu ancak Stoke City'nin tok satıcıyı oynadığını ifade etti.

Cenk Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:

"Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci dereceden öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor."