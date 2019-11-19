Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı