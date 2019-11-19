Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliu kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.