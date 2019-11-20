Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Fatih Terim varsa, hücum vardır, zenginlik vardır bol gol vardır. Ancak şu an Fatih Terim’li Galatasaray’da durum böyle mi? Hiç değil. Zaten sezon başından bu yana çekilen sıkıntıların da ana kaynağı bu. Beklentilerin çok uzağında kalınması, hedeflerden uzaklaşılması. Golleri futbolun aynası olarak düşünürsek Aslan, aynaya baktığında kendini tanıyamıyor. Şu anda ligde altıncı durumda olan sarı-kırmızılı takımın 11 hafta sonunda rakip filelere gönderdiği gol sayısı 13. Ve ilk 9 takım arasında Cimbom son sırada.

Tek asist Emre’nin

Detaylarına inersek... Büyük umutlarla alınan Radamel Falcao oynadığı süre zarfında sadece bir gol bulabildi sonrasında yaşadığı sakatlıkla adeta formayı unuttu. Sarı-kırmızılıların diğer gol silahı Andone ise sadece Sivas maçında rakip fileleri iki defa havalandırabildi. Şu anda forvet sıkıntısı da çeken Cimbom’un bu alandaki en büyük kısırlığı beklerin etkisizliğiydi. Çünkü Terim’in takımlarından kanatlar sağlı sollu bindirme yapar ve tabelaya direkt katkı sağlardı. Ancak şu anda bu görülemedi. Bir tek Emre Taşdemir’in bir asisti dikkat çekti.

Rakipler tabela yaptı

G.Saray’ın sağ beki Mariano ile sol beki Nagatomo ligde 11 hafta sonunda tabelaya katkı sağlayamadı. Oysa lider Sivas’ın kanatları Uğur (1 gol, 1 asist), Erdal ve Ziya (1 asist), F.Bahçe’de Dirar (2 gol), Ozan (1 gol), Isla (1 asist), Trabzon’da Novak (1 gol), Pereira (1 gol, 1 asist), Başakşehir’de Caiçara (3 asist) ile öne çıkan isimlerdi.

Lemina da sakata geldi

Cimbom’da şanssızlıklar bitmek bilmiyor. Falcao, Andone derken millî takıma giden oyunculardan Babel, Muslera da sakatlanmıştı. Bunlara son olarak Luyindama da eklenirken dün de Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi. Teknik ekibin hemen hemen her bölgede eli iyice zayıfladı.

Beckham Falcao’yu istiyor!

Inter Miami’nin kurucusu ve başkanı olan İngilizlerin efsane ismi David Beckham gözünü Aslan’a dikti! 2020’den itibaren MLS’te mücadele edecek takımını gösterişli hâle getirmek isteyen Beckham kadrosunda James Rodrigues, Falcao ve Mandzukic gibi isimlere yer veriyor. Ünlü ismin takımın başına getirmek istediği kişi ise Napoli’yi çalıştıran Carlo Ancelotti. Alternatif teknik adam ise Gennaro Gatuso.