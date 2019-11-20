Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi için listesini hazırladı. Ada basınında yer alan haberlere göre; Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'i transfer edebilmek adına şartları zorlayacak. Los Angeles Galaxy ile yollarını ayıran 38 yaşındaki futbolcunun boşta olmasını fırsata çevirmek isteyen Mourinho, yönetimle görüşerek Zlatan Ibrahimovic transferi için nabız yokladı. Tottenham yönetimi, İsveçli futbolcunun ilerleyen yaşı ve olası yüksek maliyeti sebebiyle transfere sıcak bakmıyor.

TEK RESMİ TEKLİF BOLOGNA'DAN

Zlatan Ibrahimovic'e şimdiye dek tek resmi teklif yapan kulüp, Bologna oldu. İsmi İtalyan takımlarıyla anılan yıldız golcünün diğer talipleri ise Milan, Napoli ve Atalanta.

YILLAR ÖNCE ZLATAN İTİRAFI

Kariyerinde daha önce Zlatan Ibrahimovic'le Inter ve Manchester United'da olmak üzere iki kez birlikte çalışan Jose Mourinho, yetenekli oyuncunun Inter'den ayrıldığı dönemde büyük bir üzüntü yaşadığını gizlememişti.

Mourinho o dönemde verdiği demeçte, "Sadece aptal bir antrenör İbrahimoviç'i kaybettiği için üzgün olmadığını söyleyebilir ancak onun yerine gelen oyuncuyu beğenmemek de yalnızca aptal birinin söyleyebileceği bir şey." ifadelerini kullanmıştı.