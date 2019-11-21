Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Emre Kocadağ'ın yaptığı açıklamalar;

"Kulüp olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Belli planlar yaptık, onları uyguluyoruz. Karius bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Onun için gereken girişimleri yapacağız. Çok değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Şu anda bizim oyuncumuz. Kalmasını isterim ama bunu şartlar belirler. O dönem neler yaşandı bilmiyorum. Aboubakar değerli bir oyuncu. Şu an gündemimizde var diyemem. Ama olmayacak diye de bir şey yok. Bu tamamen Beşiktaş'ın ekonomik şartları ve ihtiyacları ile ilgili. Yani orada 3-4 isim olur, bize hangisi uyarsa onla devam ederiz."