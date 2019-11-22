Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ara transferde kadrosuna bir golcü bir de kanat oyuncusu takviyesi yapmayı hedefliyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile birlikte son günlerde görüşmelerini hızlandıran Asbaşkan Emre Kocadağ da yapılacak takviyeler hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri olan Aboubakar hakkında yeşil ışık yakan Kocadağ “Kendisi çok değerli bir oyuncu. Şu anda gündemimizde diyemem ama neden olmasın? Tamamen Beşiktaş’ın ekonomik durumu ve ihtiyaçla alakalı bir durum. Hocamızdan da talepler olacaktır. Transferden sorumlu yöneticimiz var. Takımın eksiği nedir, ne değildir, bunları başkanımızla birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Takım çok iyi

Ocak ayında iki transfer yapmayı planladıklarını belirten Kocadağ “Hoca hangi bölgelere takviye isterse o yönde çalışacağız. Ancak bunda devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Sakatlık olması hâlinde o bölgeye bir transfer yapmak durumunda olabiliriz” dedi. Yönetimin bonservisini Liverpool’dan almak istediği Karius hakkında da konuşan Kocadağ, “Karius özellikle bu sene iyi performans gösteriyor. Gerekli girişimleri yapacağız. Kalmasını isterim” diye konuştu. Takımın durumu hakkında da görüş belirten Kocadağ, “Yeni yönetim olarak üç maçta üç galibiyet geldi. Maç maç bakıyoruz. Devre arasına kadar galibiyetlerle devam etmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

Kartal bugün yolcu

Süper Lig’de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş dün kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı. Siyah-beyazlılar bu sabah yapacağı idmandan sonra maç için Konya’ya gidecek.

Elneny güven veriyor

Siyah-beyazlıların orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, son maçlarda orta alanda birlikte oynadığı takım arkadaşı Elneny’ye övgüler dizdi. Mısırlı oyuncunun çok tecrübeli bir isim olduğunu belirten Atiba “Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum. Bana güven veriyor. Kendisi çok üst seviyelerde oynamış bir isim. Saha içerisinde birbirimizi iyi anlıyoruz. Bu da takıma olumlu anlamda katkı sağlıyor” dedi. Takım olarak da iyi oynamaya başladıklarını belirten Kanadalı yıldız “İyi bir süreç yakaladık. Bizim isteğimiz galibiyet serisini devam ettirmek. Buna da hazırız” diye konuştu.