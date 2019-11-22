Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda seçim konusuna değindi. Sarı-kırmızlıların patronu "Bir grup var. Liseli değil. Başarısız olmamızı bekliyor. Zaten başarısız olursam beni burada kimse tutamaz. Bizi iletişim ve üslupta eleştirmişler. İletişim konusunda eksiklerim olabilir ama bu konuda bir diksiyon dersi almam. Biz 147 milyon avro zararla kulübü almışız. Yaklaşık 900 milyon TL yapar. 147 milyon avro zarardan kâra geçtik” dedi.

Suç işliyorlar

“Bazı hukukçular kayyumdan bahsediyor” diyen Cengiz “Beş sene üst üste zarar yapan Sportif AŞ'yi kâra geçirerek kayyumdan kurtardık. Kayyum çığlıklarını esefle kınıyorum. Ne için, kimin için Galatasaraylısınız? Koca koca insanlar makyaj çantasıyla geziyor dediler. Bu kadar denetleme kurulu olan bu kulüple insan bunu nasıl söylüyor. Halka açık bir kulüpte suç işliyorlar. Biz çocukluk aşkımızın, sevdamızın peşindeyiz. Bizim gündemimizde seçim yok. Tarihî konularla uğraşıyoruz. Seçime gitmek Galatasaray'a zarar verir." ifadesini kullandı.

Florya'dan çıkamadık

Riva ve Florya arazilerinde Emlak Konut ile yaşanan anlaşmazlığa da değinen Mustafa Cengiz “Orada müthiş bir ters algı oluşturmaya çalışıyorlar. Florya ve Riva arazisi için 2015'te Emlak Konut ile bir anlaşma imzaladık. Hemen devamında bir konut krizi yaşandı. Florya'dan çıkmadık değil, çıkamadık. Futbol takımının sokakta antrenman yapacak hâli yok. Öyle görünüyor ki, Kemerburgaz'daki sıkıntı sürecek’ diye konuştu.

Haraç vermeyiz

Cengiz “Bir bedel koparmaya çalışıyorlar. Biz kimseye haraç vermeyiz. Florya'yı aldığımız günkü hâline getireceğiz. Bedelini ödeyerek tekrar Florya'da antrenman sahalarımızı kalıcı hâle getirmeye çalışıyoruz. Kimse kimseye bir şey bağışlamıyor. Ali Sami Yen için ödediğimiz bedel çok yüksek. 1 milyar 400 milyon TL'lik hasıla oluşturduk. Devlete gitti. Galatasaray'dan başka bir takım, 'Şu sahayı mülkü aldım, iskan ruhsatım var, devlete para kazandırdım' diyorsa onu tebrik ederim. Biz devlete para kazandırdık. Hiçbir şeyi bedelsiz almadık" dedi.

FALCAO GÖNÜL İNSANI

Sarı-kırmızılı camianın en çok merak ettiği konuların başında geliyor Radamel Falcao'nun durumu. "Sakat mı alındı, para için mi geldi ve sahalara ne zaman dönecek?" gibi kafalarda soru işareti çok. Başkan Mustafa Cengiz bu konuya da açıklık getirip sakat alındığı yönündeki söylemlere "Sakat gelmedi. Biz aptal değiliz. Bazıları gibi imzalayıp sonra sağlık testine sokmayız" dedi. En az iki yıl daha oynayabilmesi için ödemin yok edilmesi gerektiğini ifade eden Cengiz bu sebeple tedavi sürecinin biraz uzadığını söyledi ve "Falcao düzelecek" şeklinde konuştu.

Real Madrid'e gitmedi

"Falcao tam anlamıyla bir gönül insanı" diyen Cengiz "Türkiye'de bazı ezik düşünceler var. Bir insan sizinle ilgilendiğinde siz onu hemen küçük görüyorsunuz. Falcao'nun Türkiye'yi, Galatasaray'ı seçmesi niçin onu küçültsün? Bu, Galatasaray'ı büyütür. Bizim de verdiğimizin çok çok üstünde (Real Madrid ve Monaco) teklif verdiler ama o gitmedi. 'Gol attıkça adımın hoparlörlerden söylenmesinden bıktım' diyerek bize geldi. Geldiğinde o kalabalığı gördü. Çok etkilendi ve maça çıktı. Deli gibi koştu. Defans oyuncusu gibi kaleden gol çıkarmaya çalıştı" dedi.

İki üç hafta sonra döner

Menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao'nun durumu hakkında bilgi verdi: Falcao, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedi. Ateşli taraftarların önüne çıkmayı diledi. Falcao, sağlık kontrolünden geçti. İki üç maç oynadı. Sonra ağrıları başladı. Bu gayet normal bir şey. Burada mutlu ve çabuk sahalara dönmek istiyor. Günde altı-yedi saat idman yapıyor. Ben inanıyorum, çok kısa sürede (2-3 hafta) dönecek. Parayı düşünse Monaco'da kalırdı veya Çin'e ya da Amerika'ya giderdi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ

Galatasaray bugün sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan kaleci Muslera ile Lemina ve Babel’in durumu bugün yapılacak son kontroller sonrası netlik kazanacak. Bir diğer sakat Luyindama ise gece döndüğü için forma giymesi çok zor görünüyor. Fatih Terim, Luyindama'nın yerine Ahmet Çalık'ı düşünüyor.