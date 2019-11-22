Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde 30 Kasım’da yapılacak olan mali genel kurul öncesi 46. dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Mali durumdan sportif ve idari yapılanmaya kadar bilgi dolu olan raporda neler yoktu ki... 31 Ekim 2019 itibarıyla konsolide net borç 828 milyon 916 bin 509 TL olarak açıklanırken alt açılımları da yapıldı. Son üç sezonun takım maliyetlerinin sezon ortalamalarına göre 2017-2018’de 37 milyon avro, 2018-2019’da 18 milyon avro ve 2019-2020’de 20 milyon avro olduğu belirtildi. Ayrıca şu an itibarıyla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait tüm futbolcu, teknik kadro ve personel ödemelerinin yapıldığı bilgisi verildi.

Dev kaynak

Transferde de geçen sezonun ikinci yarısı ile bu sezonun birinci transfer döneminde yaklaşık 135 milyon TL tutarında bir gelir elde edilirken, 32 milyon TL tutarında da gider olduğu açıklandı. Gerek UEFA ve FIFA’da, gerekse TFF’de oyuncu tesciline engel olan dosyaların tamamının ortadan kaldırıldığı bildirildi. Sermaye artırımı, yeni sponsorluk, stat hasılatı ve mağazacılık faaliyetlerinden yaklaşık 200 milyon lira kaynak oluşturulduğu ifade edildi. Geçen sezon 105 bin olan forma satışının da bu sezon 5 aylık döneminde 140 bine ulaştığı vurgulandı.

Uğurcan'a teklif yok

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yükselen değer Uğurcan Çakır’ın durumunu değerlendirdi. Ağaoğlu “Daha iki ay evvel beş senelik sözleşme imzalamış bir oyuncuyla ilgili 11. haftada transfer haberlerinin gündeme getirilmesi pek sağlıklı değil. Ayrıca pek iyi niyetli değerlendirmek de mümkün değil. Daha sezonun bitmesine altı-yedi ay var. ‘Uğurcan’a teklif geliyor mu?’ diye soruluyor. Gelmedi. İnsanları rahatlatacaksa net olarak ifade edeyim gelmedi” dedi. Uğurcan Çakır da Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda kendisi için öncelikli hedefin sportif başarı olduğunu ekonomik boyutun sonrasında kendiliğinden geleceğini söyledi.