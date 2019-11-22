Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.
MAÇ ÖZETİ
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan’ın sol tarafa ceza sahası içine verdiği pasta Guldbrandsen’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
79' İrfan Can'ın harika pasında topu çok iyi kontrol eden Gulbrandsen karşı karşıya pozisyonda ağları sarsarak takımını öne geçirdi.
Deplasman Golü 78' GOL! Gulbrandsen attı! Başakşehir öne geçiyor...Gol - Fredrik Gulbrandsen
76' Visca soldan köşe vuruşu kullandı, ön direkte Adem karşıladı topu
75' Galatasaray'da Feghouli kenara geldi, Emre Mor oyunda
56' Ömer Bayram uzaklardan kaleyi denedi, top savunmadan döndü.
50' Ömer bu kez soldan kullandı korneri, Mert çift yumrukla uzaklaştırdı topu.
49' Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Clichy'nin ters kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
50' Ömer bu kez soldan kullandı korneri, Mert çift yumrukla uzaklaştırdı topu.
49' Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Clichy'nin ters kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
49' Galatasaray gole yaklaştı! Mariano'nun sağdan ortasında Feghouli ön direkte gelişine vurdu, Mert gole izin vermedi.
48' Ömer Bayram'a arkadan faul yapan Caiçara sarı kart gördü
İlk yarı sona erdi.
45' Visca'nın ara pasında sağdan ceza alanına giren Caiçara'nın içeri çevirdiği topa Crivelli yetişemedi.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi
41' Galatasaray gole çok yaklaştı! Mariano'nun ortasında savunmada Epureanu'nun uzaklaştırdığı topa Lemina ceza alanı dışından vurdu. Adem kale önünde topa dokunamadı, köşeye giden topu Mert son anda çeldi.
Sarı Kart 39' Sarı Kart - Mahmut Tekdemir
Sarı Kart 39' Sarı Kart - Adem Büyük
39' Orta alanda yaşanan faul pozisyonunda Adem ile Mahmut arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu da sarı kart gördü.
Sarı Kart 37' Marcao'ya sert bir faul yapan İrfan Can sarı kart gördü
34' Galatasaray gole çok yaklaştı! Ömer sağ çizgiden serbest vuruşta topu ceza alanına yolladı. Ön direkte Feghouli yükseldi ancak topa dokunamadı, kaleye falco alan topu Mert son anda çıkardı. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.
31' Galatasaray önde baskıyla rakibin rahat çıkmasını önlüyor bu dakikalarda
25' Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.
22' Başakşehir gole yaklaştı! Visca'nın kafayla indirdiği topa Crivelli penaltı noktasından sert vurdu, Okan golü önledi.
16' Ömer soldan köşe vuruşu kullandı, Babel yine iyi yükselip kafayı vurdu, top yine üstten auta gitti.
12' Caiçara'nın sağdan ortasında Crivelli'nin hareketlendiği topu Ahmet Çalık kafayla karşıladı.
10' Ömer soldan köşe vuruşu kullandı. Babel'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
9' Soldan bindiren Emre'nin ortasında Caiçara'ya çarpan top dışarı çıktı. Korner.
7' Emre Taşdemir'in soldan ortasında Babel'e gelen topu Epureanu kesti. Top Mert'te kaldı.
7' Emre Taşdemir'in soldan ortasında Babel'e gelen topu Epureanu kesti. Top Mert'te kaldı.
3' Ponck'a sert bir faul yapan Ryan Babel sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...