Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.