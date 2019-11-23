Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Gaziantep’te başlattığı çıkışı evinde sürdürmek istiyordu. Ancak maç boyunca neredeyse sadece birkaç pozisyon verdiği Başakşehir karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Fatih Terim millî aradan önce oynatmaya başladığı 3-5-2 sisteminde bütün eksiklerine rağmen ısrarcı olmuştu. Aslına bakıldığında defansta pozisyon vermeyen kanatlardan da etkili bindirmeler yapan bir Galatasaray vardı sahada. Ancak bir de gerçek var ki futbolda atamayana atarlar kuralı işledi dün gece. Falcao ve Andone’nin yokluğunda, Babel-Âdem ikili her ne kadar istekli olsalar da gol yollarında çok yetersizlerdi.

Mert kurtarışlar!

Maça iyi başlayan taraftı sarı-kırmızılılar. 9 ve 16’da Babel iki defa kornerde müsait pozisyonda topa kafa vursa da kaleyi tutturamadı. 24’te Ömer ceza sahasının dışından çok sert vurdu, top az farkla dışarı gitti. 34’te maçın en net fırsatlarından birini yakaladı ev sahibi. Ömer serbest vuruşta topu direkt kaleye yolladı, Mert son anda çizgiden kornere çeldi. 40'ta Lemina vurdu, Mert yine başarılıydı. İkinci yarının hemen başında Feghouli yakın mesafeden şutunu Mert çıkardı. 78’de Galatasaray’ın hızlı hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası Guldbrandsen cezayı kesti: 1-0.

Buzları erittiler

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesi barış vardı. EURO 2016’da millî takım kampında prim tartışmasına giren ve günlerce konuşulan olaylar sonrası teknik direktör Fatih Terim ile Arda Turan’ın arası açılmıştı. Yıldız oyunuc dün maç öncesinde yanına gittiği Terim’in elini öptü. Kucaklaşan ikili bir süre sohbet etti ve buzları eritti. Maç sonunda barışma için konuşan Terim, “Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. O eski Arda’yı görür gibi oldum. Ben de çok duygulandım. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer” sözlerini kullandı.