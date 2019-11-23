Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sakatlığı bulunan beş futbolcu, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Uruguay Millî Takımı’ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi. Ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone’nin yanı sıra aşil tendonundaki sakatlığı dolayısıyla İspanya’da tedavi gören Falcao’nun yanı sıra sağ arka adalesindeki rahatsızlığı devam eden Şener Özbayraklı da kadroda yoktu.

Bir gün olacaktı

Eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen Fatih Terim, “İlk yarı Crivelli’nin kurtarılan pozisyonu var. İkinci yarıda da ilk pozisyon gol oldu. Gole kadar iyi oynadık. Kolay bir takımla oynamadık. Yakaladığımız fırsatlarda golü bulamayınca futbolun kuralı işliyor. Gol çok önemi. Çıkarken kaptırdığımız bir pozisyonda daha gol yedik. Sahanın iyilerinden Lemina’nın hatası pahalıya patladı. Bir gün kaybedecektik o da bugün oldu. Beklenilmeyen sakatlıklar bizi başka şeylere mecbur ediyor. Şampiyonlar Ligi için de sıkışığız. Nzonzi de cezalı. Brugge maçında daha da eksiğiz” diye konuştu.