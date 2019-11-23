Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Tottenham'ın istediği Kosovalı golcü için şimdi de Lazio devreye girdi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio, Muriqi için 8 milyon Euro teklif etti.

Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyecekleri belirtildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için bu sezon Muriqi'i satmayı düşünmediği biliniyor.