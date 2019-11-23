Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli'nin ismi yeniden Galatasaray ile anılıyor.

İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin olası duraklarından birinin Galatasaray olabileceğini yazdı.

Carlo Laudisa imzalı haberde; sansasyonel golcünün yıldızının teknik direktör Fabio Grosso ile bir türlü barışmadığı ve sarı kırmızılı ekibe büyük bir sempati duyduğu kaydedildi.

Brezilya, Çin ve Amerika'dan birçok talibi olan Mario Balotelli'yi en fazla cezbeden takımın Galatasaray olduğu ifade edildi.

İtalyan forvetin, Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.