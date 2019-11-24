Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Fırtına, Ankara'da çıktı! İki cezalı ve altı da sakatı bulunan Trabzonspor, ligde zor günler geçiren Ankaragücü'ne misafir oldu. Durumu merakla beklenen Sosa'nın on birde başladığı maçta gol erken geldi. Ankaragücü, ava giderken avlandı. Orta alanda topla buluşan Sörloth kendi getirdiği topu kalecinin ayaklarının altından köşeye bıraktı: 0-1. Gol sonrası kontradan ve duran toplardan gol arayan Başkent ekibinin bir frikiği direkten dönerken, kırılma anı Faty'nin 7 dakika içinde (36-43) çift sarı görüp kırmızıdan atılmasıydı. Eksik Ankaragücü'ne karşı fırtına ikinci yarı daha sert esti.



> Net fırsatlar kaçtı

48'de kanatta topla buluşan Nwakaeme diğer kanada yakın olan ve bomboş kalan Yusuf Sarı'ya topu attı, o da kalecinin uzanamayacağı köşeyi gördü. 56'da da yine hızlı hücuma çıkan ve Yusuf, Pereira paslaşmasının ardından Sörloth'un dokunamadığı topu bomboş durumdaki Nwakaeme köşeye yolladı: 0-3. Savunma güvenliğini ve orta alan dengesini iyice kaybeden Başkent ekibi kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı. Yusuf Sarı ve Sörloth biraz daha gününde olsa çok farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Cezalı Uğurcan'ın yokluğunda ligde ilk defa oynayan Erce Kardeşler de net bir kurtarış yaptı.



Rakamların dili

1- İlk defa bir deplasman maçının devresini önde tamamladı.

3 - Bu sezon ilk defa bir deplasman maçında üç gol gördü.

12 - Bordo-mavililer bu sezon en fazla şut çektiği ilk yarıyı geride bıraktı.

17 - Fırtına, 1 Aralık 2018'den bu yana tüm deplasmanlarda (17) gol attı.



YUSUF SARI

En fazla (5) şut çeken ve isabet bulan (3) isimdi.

OBI MIKEL

En fazla pas (78) yaptı ve isabet sağladı (76)

JOSE SOSA

Sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu (16)

CAFER TOSUN

Trabzon'un genç ismi pas isabetinde kusursuzdu (15/15)



ÜNAL KARAMAN'DAN TAKIMINA ÖVGÜ:

İnanılmaz bir duruş

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman mutlu ve gururlu. Mutluluğun sebebi, Ankaragücü deplasmanında galip gelinmesi. Gururun kaynağı ise daha önce de benzer şekilde dile getirdiği sözlerinde. Ünal Hoca, maç sonu "Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Kaliteli oyuncu grubum, kontenjan oyuncuları dahil olmak üzere yerli ve Trabzonlu kardeşlerimiz olmak üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıklarını dostluklarıyla, takım olma bilinciyle kapatıyorlar. Onun karşısında her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren, camialarına hizmet eden bir oyuncu grubu var. Camiamız adına oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi. A.Gücü'nün hocası Mustafa Kaplan da "Yediğimiz goller bize yakışmadı. İkinci yarının başında peş peşe iki gol yememiz maçtan kopmamıza neden oldu" diye konuştu.



NWAKAEME GERÇEĞİ

Kötü halinde 1 gol 1 asist

Bordo-mavililerin hücumdaki etkili ismi Anthony Nwakaeme, Ankaragücü deplasmanında kötü başladığı oyunu tabelaya ciddi katkılar sağlayarak bitirdi. İkili mücadelelerde top kaybeden ve şaşırtan Nijeryalı oyuncu bir gol attı bir de asist yaptı. Nwakaeme, 12 maçta 3 gol, 3 asiste ulaştı.



ISRARLA OYNAMAK İSTEDİ

Alkışlar kaptan Sosa'ya

Sakatlıktan yeni çıkan ve sarı kart sınırında bulunan Jose Sosa, Galatasaray maçı düşünülerek riske edilmek istenmiyordu. Arjantinli oyuncu teknik direktör Ünal Karaman'la görüşüp oynamak istediğini söyledi ve on bire girdi. Ceza tehlikesi de düşünülerek Sosa 64 dakika sahada kaldı.



AHMET AĞAOĞLU:

Yolumuz uzun ve dikenli

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Allah’a şükür ciddi bir sakatlık olamadan maç tamamlandı" derken şampiyonluk konusunda da "Öyle şampiyonluk havaları falan yok. Yolumuz uzun ve dikenli sezon sonuna kadar bu mücadeleyi saklamamız lazım’’ dedi.