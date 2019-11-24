Murad Tamer - Süper Lig'de üst üste üç maçını kazanarak kendine gelen Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında da kazanarak seriyi dörtledi: 1-0. Karşılaşmaya misafir ekip nefes aldırmayan bir tempoyla başladı. Henüz 4. dakikada Milosevic'in vuruşuyla gelen gol Ömer Ali Şahiner'in kalecinin görüş alanını kapattığı gerekçesiyle iptal oldu. Ataklarını sürdürmeye devam eden yeşil-beyazlılar ilk 30 dakika boyunca oyunu rakip yarı alana yıktı. Hücumda çok etkisiz kalan Beşiktaş oyunu dengelemiş olmasına rağmen karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye isabetli tek bir şut dahi atamadı. Konyaspor 38'de kazanılan köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Jevtovic önünde kalan topa çok sert vurdu, kaleci Karius gole izin vermedi. Devrenin son saniyelerinde Diaby boş pozisyonda kötü bir vuruş yapınca soyunma odalarına golsüz eşitlikle girildi.
> Kaptan iş başında
Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki teknik adam da değişiklik yapmadan başlamayı tercih etti. Burak Yılmaz'ın 47'deki cılız kafa vuruşu kaleci Serkan'ın kucağına gitti. Abdullah Avcı ilk değişikliğini 59'da yaptı ve Diaby'yi çıkarıp yerine N'Koudou'yu sahaya sürdü. Bu değişiklik sonrası hareketlenen Beşiktaş golü de çabuk buldu. Bajic'in kaptırdığı top sonrası meşin yuvarlakla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası içinde sert vurararak fileleri havalandırdı: 1-0. Aykut Kocaman golden sonra Hadziahmetovic ve Erdon'u sahaya sürdü. Burak Yılmaz 82'de karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Serkan'ın kucağına attı. Oğuzhan 85'te Ljajic'in yerine girdi. Son dakikalarda skoru koruyan Beşiktaş zorlu deplasmandan üç puan çıkararak maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.
ANLAMLI PANKART
Maça yoğun ilgi
Maça taraftarlar yoğun gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu büyük ölçüde doldu. Maç öncesi takıma moral vermek için stat önünde 3 bin havai fişek yakan Konyaspor taraftarları takımlarına yoğun destekte bulunurken, siyah-beyazlı seyirciler de kendilerine ayrılan yeri doldurdu. İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.
ABDULLAH AVCI SKORDAN MEMNUN
Kazanma alışkanlığı
Beşiktaş'ın hocası, "İyi oynadığımız söylenemez ama galibiyet serimizi devam ettirdik. Sevindiren bir sonuç" dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlandıkları bir maçtan üç puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. "İki takımın yapısı da disiplinli alan savunmasına yönelik olunca beklediğimiz gibi pozisyon bulmakta çok zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Bir seri yakalamıştık ve bunu devam ettirdik. Çıkışımız devam ediyor" diyen Avcı, "Burada Burak'a özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizi sevindiren bir galibiyet oldu. Kazanma alışkanlığı edinmemiz değerli. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızı sevindirmemiz de ayrı bir mutluluk verdi" sözlerini kullandı.
YİNE YEDEK KALDI
Boyd on biri unuttu
Dün maça yedek başlayan ve Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla alınan Tyler Boyd on biri neredeyse unuttu. En son Trabzonspor karşısında on birde başlayan ABD'li oyuncu ligde de bir tek Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika forma giydi.
AVCI DEĞİŞTİRMEDİ
Ati-Elneny ortaklığı
Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı ön liberoda Atiba-Elneny ikilisine forma verdi. Geçtiğimiz haftalarda birbirleriyle uyumlu oldukları gözlenen iki futbolcu artık takımın değişmez ön liberoları oldu. Oğuzhan Özyakup dün de kulübedeydi.
BU DEFA SAĞ ÇİZGİ
Diaby joker gibi
Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferi Diaby dün sağ çizgide oynadı. Futbolcu Âdem Ljajic'in formsuzluğundan dolayı yedek beklediği haftalarda forvet arkasında forma giymişti. Diaby bu mevkide de başarılı performansıyla hayli dikkat çekmişti.
Kartal dört köşe
Beşiktaş pozisyon açısından kısır geçen maçta kaptanı Burak Yılmaz'ın usta işi golüyle üç puanı kaptı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de üst üste 4. defa kazanırken zirveye iyice yaklaştı
Murad Tamer - Süper Lig'de üst üste üç maçını kazanarak kendine gelen Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında da kazanarak seriyi dörtledi: 1-0. Karşılaşmaya misafir ekip nefes aldırmayan bir tempoyla başladı. Henüz 4. dakikada Milosevic'in vuruşuyla gelen gol Ömer Ali Şahiner'in kalecinin görüş alanını kapattığı gerekçesiyle iptal oldu. Ataklarını sürdürmeye devam eden yeşil-beyazlılar ilk 30 dakika boyunca oyunu rakip yarı alana yıktı. Hücumda çok etkisiz kalan Beşiktaş oyunu dengelemiş olmasına rağmen karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye isabetli tek bir şut dahi atamadı. Konyaspor 38'de kazanılan köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Jevtovic önünde kalan topa çok sert vurdu, kaleci Karius gole izin vermedi. Devrenin son saniyelerinde Diaby boş pozisyonda kötü bir vuruş yapınca soyunma odalarına golsüz eşitlikle girildi.
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