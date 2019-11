Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Süper Lig'de üst üste üç maçını kazanarak kendine gelen Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında da kazanarak seriyi dörtledi: 1-0. Karşılaşmaya misafir ekip nefes aldırmayan bir tempoyla başladı. Henüz 4. dakikada Milosevic'in vuruşuyla gelen gol Ömer Ali Şahiner'in kalecinin görüş alanını kapattığı gerekçesiyle iptal oldu. Ataklarını sürdürmeye devam eden yeşil-beyazlılar ilk 30 dakika boyunca oyunu rakip yarı alana yıktı. Hücumda çok etkisiz kalan Beşiktaş oyunu dengelemiş olmasına rağmen karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye isabetli tek bir şut dahi atamadı. Konyaspor 38'de kazanılan köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Jevtovic önünde kalan topa çok sert vurdu, kaleci Karius gole izin vermedi. Devrenin son saniyelerinde Diaby boş pozisyonda kötü bir vuruş yapınca soyunma odalarına golsüz eşitlikle girildi.



> Kaptan iş başında

Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki teknik adam da değişiklik yapmadan başlamayı tercih etti. Burak Yılmaz'ın 47'deki cılız kafa vuruşu kaleci Serkan'ın kucağına gitti. Abdullah Avcı ilk değişikliğini 59'da yaptı ve Diaby'yi çıkarıp yerine N'Koudou'yu sahaya sürdü. Bu değişiklik sonrası hareketlenen Beşiktaş golü de çabuk buldu. Bajic'in kaptırdığı top sonrası meşin yuvarlakla buluşan Burak Yılmaz ceza sahası içinde sert vurararak fileleri havalandırdı: 1-0. Aykut Kocaman golden sonra Hadziahmetovic ve Erdon'u sahaya sürdü. Burak Yılmaz 82'de karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Serkan'ın kucağına attı. Oğuzhan 85'te Ljajic'in yerine girdi. Son dakikalarda skoru koruyan Beşiktaş zorlu deplasmandan üç puan çıkararak maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.



ANLAMLI PANKART

Maça yoğun ilgi

Maça taraftarlar yoğun gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu büyük ölçüde doldu. Maç öncesi takıma moral vermek için stat önünde 3 bin havai fişek yakan Konyaspor taraftarları takımlarına yoğun destekte bulunurken, siyah-beyazlı seyirciler de kendilerine ayrılan yeri doldurdu. İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.



ABDULLAH AVCI SKORDAN MEMNUN

Kazanma alışkanlığı

Beşiktaş'ın hocası, "İyi oynadığımız söylenemez ama galibiyet serimizi devam ettirdik. Sevindiren bir sonuç" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlandıkları bir maçtan üç puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. "İki takımın yapısı da disiplinli alan savunmasına yönelik olunca beklediğimiz gibi pozisyon bulmakta çok zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Bir seri yakalamıştık ve bunu devam ettirdik. Çıkışımız devam ediyor" diyen Avcı, "Burada Burak'a özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizi sevindiren bir galibiyet oldu. Kazanma alışkanlığı edinmemiz değerli. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızı sevindirmemiz de ayrı bir mutluluk verdi" sözlerini kullandı.



YİNE YEDEK KALDI

Boyd on biri unuttu

Dün maça yedek başlayan ve Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla alınan Tyler Boyd on biri neredeyse unuttu. En son Trabzonspor karşısında on birde başlayan ABD'li oyuncu ligde de bir tek Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika forma giydi.



AVCI DEĞİŞTİRMEDİ

Ati-Elneny ortaklığı

Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı ön liberoda Atiba-Elneny ikilisine forma verdi. Geçtiğimiz haftalarda birbirleriyle uyumlu oldukları gözlenen iki futbolcu artık takımın değişmez ön liberoları oldu. Oğuzhan Özyakup dün de kulübedeydi.



BU DEFA SAĞ ÇİZGİ

Diaby joker gibi

Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferi Diaby dün sağ çizgide oynadı. Futbolcu Âdem Ljajic'in formsuzluğundan dolayı yedek beklediği haftalarda forvet arkasında forma giymişti. Diaby bu mevkide de başarılı performansıyla hayli dikkat çekmişti.