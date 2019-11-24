Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal’da Burak Yılmaz tartışmaları devam ediyor. Sebebi de Galatasaray’da forma giyerken kendini yere atıp penaltı kazandırmasına bağlanıyor. O dönemden bu yana golcü oyuncuya tepkili olan Beşiktaşlılar, Kral’ın siyah-beyazlı takıma da transferine kızmıştı. Hatta bu konuda başkan Fikret Orman ve dönemin teknik direktörü Şenol Güneş, camiadan “anlayış” gösterilmesini istemişti. Başkan Orman, Burak Yılmaz’ın çok iyi bir Beşiktaşlı olduğuna vurgu yapmış ve efendi bir kişiliğinin olduğunu dile getirmişti. Ve Burak Yılmaz’ın transferi sonrası bazı taraftarlar gollerinde bile tecrübeli ismi alkışlamamıştı.



> 8 maçta 3 gol, 1 asist

İşte o tepkilerden birisi de Konya deplasmanında oldu. Kafile Konya’ya indiğinde havalimanında bir grup Burak Yılmaz’a tepki gösterdi. Beşiktaşlı oyuncu da kendisini eleştiren gruba karşı çiçek verip otobüse binmişti. Dün de sosyal medyada Yılmaz’a destek kampanyası vardı. Siyah-beyazlı taraftarların büyük çoğunluğu Burak Yılmaz’ın o eyleminin artık geçmişte kaldığını ve oyuncunun şu anda Beşiktaş forması giydiğini ifade ederek bugüne bakılmasını istedi. Geçen sezonun devre arasında alınan tecrübeli forvet 15 maçta 11 gol ve 1 asistle oynamıştı. Bu sezonda 7 maçta 2 gol ve 1 de asisti vardı. Onlara Konya’da bir gol daha ekledi. Kenara alındığında da, Avcı öğrencisini alnından öptü.