Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI 1 YA DA 2. BİTİRİR

6. hafta sonunda 16. sırada olan Beşiktaş'ın sezonun ilk devresini ya 1 ya da 2 bitirir diye düşünüyorum. Ama o aldatmasın. İyi giden Beşiktaş aldatmasın. O aldatmayı Başakşehir'de yaşadı hoca. Şampiyon olacaksanız daha fazla gol atmanız lazım, bunu da Vodafone Park'a sakladığını düşünüyorum.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARININ EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYI

Burak gibi oyuncular hakkında konuşurken bir anda Burak golü atar. Golü arar Burak. Bugün Beşiktaş sabrederek kazandı. Kadrosu ve bu oyunu şampiyonluğa yetmez. Ama şu var; ligin ilk yarısı bittiğinde şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkacak en büyük adayın Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Eğer transferi iyi yaparsa bunu konuşacağız. Şampiyonluk yarışında geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Beşiktaş düşmez. Şimdi Abdullah Avcı daha kontrollü oynuyor. Beşiktaş'ın Antep'teki oyunu ile bugün oynadığı oyunun ortasını bulması lazım. Galatasaray maçında da kontrollü oynadı, vitesi artırdı. Biraz daha artırdı golü buldu. Bu şekilde devam etmeli. Önemli olan kötü giderken değil, iyi giderken arızalarınızı göreceksiniz. İkinci yarı Konya takımının kendi ikinci bölgesinde çok top kaybı ve çok yana oynama ile böyle duruma geldi. İkinci yarı tamamen iten takım Beşiktaş oldu.