Süper Lig’de geride kalan 12 haftada toplam 21 puan toplayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal oyuncu değişikliklerini savunmadan yana kullandı. 11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında hücumda pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekipte oyuna sonradan savunmaya yönelik isimler Dirar, Jailson ve Sadık dahil olmuştu. 12. haftada oynanan Yeni Malatyaspor karşısında da hücumda etkili olamayan Fenerbahçe’de Rodrigues, Jailson ve Tolgay oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Rodrigues dışındaki tüm oyuncu değişikliklerini savunmaya yönelik yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
24.11.2019 - 21:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında yaptığı toplam 6 değişikliğin 5’inde savunmaya yönelik oyuncular tercih etti. Yanal'ın özellikle Yeni Malatyaspor maçındaki performansı beğenilmedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ersun Yanal,Fenerbahçe,Malatyaspor,
664736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/664736.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
5
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
6
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
7
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
8
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
11
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
12
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
13
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor 2 - 0 Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor 1 - 4 Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 16:30
Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
4
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
5
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
6
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
7
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
8
Keçiörengücü
12
4
6
2
2
18
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
12
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
13
İstanbulspor
12
2
6
4
-2
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor 1 - 1 Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük 2 - 3 ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor 1 - 0 Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor - Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor - Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor