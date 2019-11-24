Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golsüz berabere biten karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Zorlu bir maçtı ama kazanamadığımız hiçbir maç bizim için başarılı oldu diyemem” dedi.

Sahaya çıktıklarında eksiklikleri telafi edebilecek bir takım olmaları gerektiğini dile getiren Yanal, “Yüzde 60 topa hakimiyetle oynadığımız bir oyun oldu. Kaleye 20’ye yakın şut attık. Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyundu. Ama bu oyunu golle süslemek gerekiyordu. Oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsatlar yakaladık son dakika, daha farklı olabilirdi” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de 8 takımın birbirine çok yakın puan ile devam ettiğini de dile getiren Yanal, “İlginç bir lig yaşıyoruz. 3’te 1’lik bir bölümü bitirdik. Oldukça düşük puan barajı ile gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyoruz. Bizde özellikle gol performansını arttırıp biran önce diğer gol pozisyonundaki oyuncuları devreye sokup bu yarışta yüksek performans sergilemek istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan oyuncu değişiklikleri ile ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Yanal, “Her oyunun bir planı var. Bugün de organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre doğruydu. Ama ben performanstan memnunum” dedi.

Yanal, Fenerbahçe’nin galibiyetten mutlu olduğunu ve galibiyetin tek sloganları da olduğunu belirterek, “Biz galip gelmek için sahaya çıkıyoruz” dedi.