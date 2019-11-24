Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli takım ligde 8. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams'ın basketleriyle 3. dakikada 8-2 öne geçti. Rakibine Jones ve Colson ile karşılık veren Darüşşafaka Tekfen 7. dakikada skoru eşitledi: 12-12. Sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 12. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 20-22. Daha sonra Ahmet Düverioğlu, Lauvergne ve Kalinic ile etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve Ali Muhammed'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada skoru 48-37 yaptı. Hücumdaki etkinliğini arttıran sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed ve Williams ile sayı bulmaya devam ederek 27. dakikada farkı 16'ya (58-42) çıkardı. Darüşşafaka Tekfen'in Jones ve Colson ile farkı eritmeye başladığı maçta Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 62-54 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Erkan Veyseloğlu ve Jones ile skor bulan Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı 6 sayıya (67-61) indirdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 83-75 galip ayrıldı.

Obradovic'e sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, salona girdiği sırada uzun süre alkışladıkları Sırp başantrenör lehine tezahürat da yaptı. Zeljko Obradovic, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Ozan Çakar, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: Sloukas 7, Melih Mahmutoğlu 13, Kalinic 14, Williams 9, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 10, Stimac 4, Ekrem Sancaklı 2, Ali Muhammed 13, Berkay Candan 5

Darüşşafaka Tekfen: Browne 6, Sinan Güler 7, Mahir Ağva 1, Jones 22, Colson 23, Berk Demir 3, Kartal Özmızrak 8, Doğuş Özdemiroğlu, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 3

1. Periyot: 20-17

Devre: 41-37

3. Periyot: 62-54

Beş faulle çıkan: 36.25 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)