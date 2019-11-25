Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Şampiyonlar Ligi’ne büyük umutlarla başlayan ancak evdeki hesabı sahaya uymayan ve erken havlu atan Galatasaray, yarın “ya tamam ya devam” niteliğinde bir imtihan verecek. Rakip Club Brugge. Cimbom’un UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmesi adına kazanmaktan başka çaresi yok ama eksik çok! Ligde de kötü giden ve morale ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar bu mücadeleye farklı bakıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in ise kadro konusunda eli kolu bağlı görünüyor. Ligde yaptığı rotasyon sonrası en çok verim aldığı isimlerden Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir, Şampiyonlar Ligi listesinde yok. Falcao ve Andone sakat.

Babel belirsiz

Linnes ve Jimmy Durmaz gibi isimlerden de faydalanamayacak olan Fatih Terim hücum bölgesi için Babel’i düşünüyor ancak onun da durumu belirsiz. Hücum kadar problem olan bir diğer bölge ise savunma hattı. Luyindama’nın sakatlığında Ahmet Çalık yedek kuvvetti ama o listede olmadığı için forma Donk’a kalıyor. Orta alanda da Nzonzi’nin sakatlığı bulunuyor. Özetle; çok kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımda 9 as oyuncu yok. Formsuzluklar ve istenilen oyunun da bir türlü sergilenememesi cabası.

TANIDIK DÜDÜK!

Hakem Slovak

Galatasaray’ın yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynacağı ve büyük ihtimalle grubun üçüncüsünün belli olacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Kruzliak son olarak millî takımızın Andorra’yı 2-0 yendiği mücadelede düdük çalmıştı.