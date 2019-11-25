Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan medyası, Serie A ekiplerinden Brescia'da hocasıyla sorunlar yaşayan ve takım disiplinin bozduğu gerekçesiyle gözden çıkarılan Mario Balotelli’nin Galatasaray’a transfer olma ihtimalini gündeme getirdi.

Gazzetta dello Sport, dünkü sayfalarında İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmasının muhtemel olduğunu öne sürdü.

Galatasaray'a sıcak bakıyor

Mario’nun Brezilya, Çin ve Amerika da dahil olmak üzere birçok talibi var. Ancak Galatasaray’a karşı bir sempatisi olan Mario Balotelli ırkçı sorunu olmayan Türkiye’ye gelmeye daha sıcak bakıyor. İtalyan forvetin, Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

7 maçta 2 gol attı

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce pek çok kez Türk kulüplerinin gündemine gelmişti. İtalyan forvet, geçtiğimiz sezon Ocak ayındaki ara transfer döneminde kendisine ait Instagram hesabından “Aslan” emojisi paylaşmıştı.

Galatasaray'ın forveti yok

Galatasaray Andone ve Falcao’nun sakatlığı, Diagne’nin de kiraya verilmesi nedeniyle forvet bölgesinde sıkıntı yaşıyor.

Irkçı tezahüratlara maruz kalmıştı

Bilindiği gibi Verona-Brescia maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan 29 yaşındaki forvet, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti. Deneyimli isim hafta içinde de idmandan kovulmuştu.