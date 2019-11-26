Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harika bir oyuncu planlaması ile muazzam bir kadro istikrarına imza atan tecrübeli teknik adam, 12 lig maçında geniş kadrodan sadece 18 futbolcuya şans vererek verimlilik ve fayda noktasında yüzde yüze ulaştı. Oyunculardan 8’i 12 maçın tamamında oynarken 2’si 11, 1’i 10, 1’i de 9 maç ile yüksek kadro istikrarı yakalarken DG Sivasspor, Süper Lig’de devleri geride bırakarak zirveye kuruldu.



> Büyükleri solladı

Heyecan veren takım yapısıyla rakip filelere 24 gol atarak maç başına ik gol yüzdesi ile zirveyi hak ederken kalesinde 12 gol gören Yiğidolar, 12. hafta sonunda Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Malatya, Alanya ve G.Saray geride bıraktı. Golcü ayaklarında ise 4’er golle Emre Kılınç, Yatabare ve Fernando başı çekerken bunları, Mert Hakan, Kone ve Erdoğan 3’er gol, Hakan Arslan ile Toure 2’şer ve Uğur 1 golle takip ediyor.



Süper Lig’de lider olan kırmızı-beyazlılar 12 haftada on birinin 8’ini hiç değiştirmedi. Maç başı iki gol ortalamasıyla da büyükleri geride bıraktı



TAM SÜRE...

İskelet aynı

DG Sivasspor’un takım iskeletini oluşturan kadroda Samassa, Aaron, Caner, Hakan Arslan, Mert Hakan, Yatabare, Fernando ve Erdoğan 12 maçın tamamında oynadı. Goiono ve Kone 11’er maç, Emre Kılınç 10, İsaac 9, Uğur 8, Toure 6, Ziya 5, Armin 4 ve Serhi 3’er maçta forma giyerek başarıya katkı sağladılar.

