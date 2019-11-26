Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakat ve eksiklere rağmen mevcut isimlerle yoluna devam eden ve ligde zirveye oynayan Trabzonspor, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde Getafe’yi misafir edecek. Grupta bir iddiası bulunmayan Karadeniz ekibi, sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkacak. Her ne kadar ülke puanı ve prestij açısından maçın anlam ve önemi olsa da bordo-mavililer adına pazar günü oynayacak Galatasaray maçı daha da kritik. Çünkü bu maçtan alınacak bir galibiyet zirve yürüyüşünü sürdürecek aksi takdirde lig yolunda yara almış olacak.



> Sakatlık endişesi

İşte bu bilinç içerisinde çalışmalarını sürdüren Ünal Karaman ve öğrencileri, Galatasaray dersine çalışıyor. Her ne kadar Ünal Karaman, Getafe maçında yedek ağırlıklı isimlere şans verse de düşündüren bir diğer konu da sakatlıklar. Bu sezon gerek maçlarda gerekse idmanlarda bir türlü yüzü gülmeyen ve üst üste sakatlıklar gören bordo-mavililer kritik süreçte eksilmek istemiyor. Sakatlığı geçen Caleb Ekuban’ın da Galatasaray maçında süre alması bekleniyor.



GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

Biletler bugün satışa çıkıyor

∂ Bordo-mavililerin Süper Lig’de Galatasaray ile yapacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. Pazar günü 19.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri bugünden itibaren satışta olacak. Fiyatlar da 80 TL ile 700 TL arasında değişiyor.