Takımın vazgeçilmezlerinden olan ve 17 maçta süre alıp 9 gol ve 4 asiste imzasını atan Norveçli golcü her anlamda kazandırdı. Gol attığı maçlarda bordo-mavililer yenilgi yüzü görmezken Sörloth ilerisi adına da “kalıcı” düşünülmeye başlandı. Norveçli, önümüzdeki sezon tüm resmi maçların yüzde 50’sinde on bir başlarsa yönetim 6 milyon avro ödeyerek bonservisini alabilir.



15 - Bordo-mavililer bu sezon 22 puan toplarken bunların 15’inde Sörloth’un katkısı (9 gol, 4 asist) vardı.



REKABETE HAZIR

Campi göze giriyor

Karadeniz ekibinde Filip Novak’ın sakatlığında saha içindeki değişime bağlı olarak forma şansı bulan Gaston Campi, Ankaragücü maçındaki oyunuyla alkışı hak etti. Teknik direktör Ünal Karaman da öyerinde müdahalelerde bulunan ve diri görünen ğrencisini tebrik etti. Campi “Göreve her zaman hazırım” mesajı verdi.