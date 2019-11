Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray’da söz teknik direktör Fatih Terim’deydi. En zor dönemlerinden birini geçiren ve kadro kurmakta zorluk çeken tecrübeli hoca tüm olumsuzluklara rağmen güvence verdi. “Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız” diyen Terim “Emre, Jimmy, Ahmet gibi oyuncuları listeye yazamadık. Nzonzi cezalı. İspanya’daki maçta atılan Yunus da cezalı. Sakatlıklarımız fazla. Falcao, Babel, Andone, Şener, Luyindama. Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle Club Brugge maçında oynayacak” dedi.



Buradan çıkacağız!

Babel’in millî takımdan sakat geldiğini ve oynayamayacağını söylediğini belirten Fatih Hoca “Bütün bu yaraları sarmamızda en büyük desteği taraftarlarımız sağlayacaktır. Taraftarımız bilmeli ki onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa’daki başarılarımıza taraftarlarla ulaştık. Onlar olmazsa tadı da tuzu da olmaz. Gelen takımların, Galatasaray’dan önce ‘Cehennem’ deme sebepleri onlardır. Bazı seyircilerimizin yaptığı yanlışları taraftarlarımız düzeltecektir. Bizim de fedakârlığa ihtiyacımız var. Bunu da her zaman taraftar yapmıştır. Ben bu fedakârlığı da taraftarımızdan bekliyorum. Soğukkanlılığımızı koruyarak buradan çıkacağız. Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım, ne gerekiyorsa yaparım. Çıkmak için arkadaşlarımla, Başkan’ım ve yönetimle her şeyi yaparız. Bundan önce çıktık mı, çıktık” dedi.



EKSİKLER FATİH TERİM’İ FARKLI BİR OYUNA YÖNLENDİRİYOR

Sistem değişikliği

Aslan, 3-5-2’de daha verimli görünse de sakat ve cezalıların çokluğu Fatih Terim’i Brugge maçında 4-2-3-1’e zorluyor

Son dönemde yaşanan sakatlıklar Galatasaray’da seçimleri de doğrudan etkiliyor. Süper Lig’deki Gaziantep karşısında 3-5-2 sistemine geçen ve sonuçlardan bağımsız olarak takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olan teknik direktör Fatih Terim her ne kadar bu formasyonda ısrarcı olmak istese de Club Brugge maçında zorunlu değişim olacak. Lyindama’nın sakatlığına, Ahmet Çalık’ın kadroda olmaması ve devşirme alternatifi Nzonzi’nin de cezası eklenince Fatih Terim’in elinde sadece o bölgede oynayabilecek iki (Donk ve Marcao) oyuncu kaldı.



Ortada kararsızlık

Durum böyle olunca da Terim elindeki isimlere uygun sistem olarak gördüğü 4-2-3-1’e dönecek. Zaten kadro kurarken çok fazla seçeneği olmayan tecrübeli adam hemen hemen bütün bölgelerdeki tercihini yapmış durumda. Elinde sadece A Takım düzeyinde sağlam on bir bulunan Terim, kulübeyi ise altyapıdan gelecek gençlerle oluşturacak. Sarı-kırmızılılar bir anlamda mevcut kadro ile sahada mücadele etmek durumunda kalacak. Çünkü elde hamle oyuncusu şansı yok.

Sağlam olanlar

Muslera, Okan-Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo Selçuk, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor- Âdem

Sakat olanlar

Şener Özbayraklı

Luyindama

Florin Andone

Radamel Falcao

Emre Akbaba

Babel



Liste dışı olanlar

Martin Linnes

Ahmet Çalık

Taylan Antalyalı

Emre Taşdemir

Jimmy Durmaz



BELHANDA AÇILIMI...

Evet hatalı ama fedakâr

Real Madrid maçında taraftarla küfürlü diyaloga giren Belhanda konusuna değinen Fatih Terim “Belhanda’nın tribüne yaptığı hareket yanlış! Ondan önce çenesi kırılıp üç ay sahalardan uzak kalması gerekirken 15 gün sonra sahaya çıkan fedakâr bir oyuncudan söz ediyoruz. Belhanda’nın yaptığı iş yanlış, adresi de yanlış! Babel millî takım maçından dizi çok şiş şekilde döndü. Bir yanda dizini halletmeye çalışırken biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı” diye konuştu.



ÖMER BAYRAM:

İçimizdeki ateş yansıyacak

Galatasaray’ın bu sezonki en iyi oyuncularından olan Ömer Bayram, Brugge maçını değerlendirdi: Eksiklerimiz var ama Galatasaray’ın bütün oyuncuları çok değerlidir. Yarın (bugün) yüzde 100’ümüzü verip Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz. İlk dakikadan taraftarı arkamıza alarak içimizdeki ateşi sahaya yansıtarak basmadık yer bırakmayacağız” diye konuştu.



SOSYAL ATIŞMA!

Babel rahat durmuyor

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla sık gündeme gelen Babel dün de yaşadığı tartışma ile dikkat çekti. Hollandalı yıldız, bir takipcisinin “Futbol oyna kardeş, yorum yapma” demesi üzerine “Git ders çalış, yorum yapma” cevabını verdi.



PHILIPPE CLEMEN:

Hedefimiz galibiyet

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray karşısında zor bir sınav vereceklerini söyledi. Rakibin eksikleri bulunmasına rağmen Avrupa tecrübesi olduğuna dikkat çeken Clement “Taraftar gücünü de biliyoruz ama biz de galibiyet için sahada olacağız” ifadesini kullandı.



CLUB BRUGGE’DE

Mbaye Diagne kadroda yok

Rakip Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu akşam Aslan’a karşı forma giyemeyecek. Sezona iyi başlayan ancak sonra disiplinsiz hareketleri sebebiyle bir süre kadro dışı kalan Diagne kafileye alınmadı.