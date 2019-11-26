Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe puan kaybettiği maçlarda dahi iyi mücadele ediyor, hakem hatalarını da göz önünde bulunduran sarı-lacivertli tribünler kurtarıcı olarak göreve getirilmesini sağladıkları teknik direktör Ersun Yanal’a desteğini ilk günkü gibi sürdürüyordu. Ancak takımın oyunu aksamaya başlayınca Kasımpaşa galibiyetine rağmen başlayan eleştiriler, Malatya deplasmanında alınan beraberlikle ayyuka çıktı. Göreve geldiği günden beri şampiyonluk vaatlerinde bulunan Yanal’ın geçen sezon takımı kümede tutmasını (!) başarı sayan taraftarlar, bu sezon kendi kurduğu takımla 12 haftada 15 puan kaybeden Hoca’ya tepki göstermeye başladı. Eylemleri söylemlerini karşılamayan Ersun Yanal’ın oyun ve oyuncu tercihleri eleştiri konusu olurken tecrübeli çalıştırıcının geleceği tartışmaya açıldı.

Gerçekler çok başka

Ersun Yanal’ın “Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” sözü hafızalara kazınmışken, son iki maçta yaptığı altı değişikliğin savunma takviyesi olması bir yana sarı-lacivertlilerin sergilediği genel performans da umutları kırar nitelikte. “Biz şampiyon olacağız, diğer takımlar sıralamayı belirlesin” çıkışı henüz unutulmayan Yanal’a yönelik eleştiriler sonuçlara yönelik de değil. Kötü günler geçiren ezeli rakipler, Avrupa’da da mücadele etmesine rağmen ya Fenerbahçe’nin önünde ya da ensesinde. Deplasman kâbusu ise bir başka hikaye. Düşme hattında yer alan takımlarla oynadığı üç maçta iki mağlubiyet alan Yanal’ın takımı ligdeki son 15 deplasmanda da sadece dört defa kazanabildi. Tribünlerin tepkileri henüz yönetime sıçramamış olsa da Fenerbahçe’nin ilk yarı performansının Ersun Yanal’ın geleceğini belirleyebileceği konuşuluyor.

MURİÇ İLE MEVLÜT YİNE YOK

Golcü aranıyor

Malatya deplasmanında sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ile Mevlüt Erdinç’ten mahrum mücadele eden Fenerbahçe’nin Göztepe karşısında da bu oyunculardan faydalanması mümkün görünmüyor. Mevlüt’ün Göztepe karşılaşmasına yetişme ihtimali bulunmazken durumu son kontrollerin ardından netleşecek Muriç’in de oynama ihtimali yok denecek kadar az. Teknik direktör Ersun Yanal ise şimdiden arayışlara başlamış durumda. Alper Potuk’tan beklediği performansı alamayan Ersun Hoca’nın, bu görev için düşündüğü yeni isim Victor Moses. Nijeryalının en uçta görev alacağı dizilişte kanatlarda kimlerin oynayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

DIŞARIDA SUSKUN

Sadece evinde coşuyor

Bu sezon altı deplasmanda iki defa kazanırken 10 puan kaybeden Fenerbahçe rakip fileleri sadece beş kere havalandırabildi. Evinde oynadığı altı maçta attığı 16 golle 2,66’lık ortalama yakalayan sarı-lacivertliler, bu istatistikte Liverpool’un bir gol gerisinde kalıyor. Deplasmanda ise gol ortalaması 0,83.

ŞANSI YİNE KULLANAMADI​

Potuk hayal kırıklığı

Alper Potuk hüsranı devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu kariyer basamaklarını çıktığından hızlı iniyor. 2017-18’de ligde 9’u ilk 11’de olmak üzere 25 maçta forma giyen Alper, 3 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı. Alper geçen sezon 8 lig maçında forma giyerken, bir kez ilk on bir gördü, toplam süresi ise 179 dakikaydı.