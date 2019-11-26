Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti. İmparator'un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda'nın ardından Ryan Babel'i de listeye eklediği öğrenildi. Hollandalı'nın menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi. Fatih Terim, Jean Michael Seri ve Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone'nin de sözleşmelerinin feshedilip kulüplerine geri gönderilmesini istedi. Andone'den Nisan ayına kadar faydalanamayacaklarını belirten Terim'in yönetime, "İyi bir oyuncuydu ancak ikinci yarıda bize katkı sağlayamayacak. Kontenjanı doldurmasına gerek yok. Yerine başka bir oyuncu bakalım" diyerek transferi işaret ettiği kaydedildi.



Ocak ayında 6 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu isimlerin yerini de doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Babel'in yerine düşünülen ilk isim Onyekuru. Galatasaray'da ön libero, stoper, sağ ve sol bek arayışları da devam ediyor. Bütçe ayarlanamazsa çözüm alt yapıdan sağlanacak. Öte yandan sezon başında kiralanan ve lisansı çıkartılmayan bazı oyuncular, Ocak ayında sarı kırmızılı takıma yeniden kazandırılacak.Yönetime göre, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda uygulanacak bu kararlar, şu an itibariyle Galatasaray'ın önündeki en mantıklı seçenek.