Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Etiketler : PFDK sevkleri,