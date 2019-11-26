Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları