Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.

Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.

Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17'lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı.

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'ın

Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Passolig'in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.