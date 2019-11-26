Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus'un unutulmaz savunma oyuncularından Paolo Montero, Milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. İtalyan ekibiyle 277 maça çıkan Uruguaylı eski futbolcu Paolo Montero, Juventus'un savunma hattı hakkında açıklamalarda bulundu.

"MERİH'İ HARİKA BİR GELECEK BEKLİYOR"

Montero, "Merih'i yakından takip ediyorum. Onu hem Sassuolo hem de Juventus'ta izledim. Merih'i harika bir gelecek bekliyor." sözlerini kullandı. Merih'in savunma hattındaki rakiplerinden biri olan de Ligt için de konuşan eski futbolcu, "De Ligt, birkaç yıl içinde dünyanın en iyi savunmacılardan birisi olacak. Bonucci ile birlikte oynaması onun için büyük bir şans" dedi. (Hürriyet)