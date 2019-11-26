Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa’daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).