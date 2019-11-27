Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi. Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi. Demiral'a gelince, o çok eğlenceli biri ve bu soyunma odasında aramızda bir şakaydı. Özel bir mesaj yok" şeklinde konuştu.



Maçı değerlendiren dünya yıldızı futbolcu, "Takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir form yakaladık. Sahaya en iyimi vermek istiyorum ve bu bazen ters tepebiliyor. Bugün işler iyi gitti" ifadelerini kullandı.