Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi sahasında 2-0 geriye düşen Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, tarihi bir geri dönüşe imza attı.45+1. dakikada sahneye çıkan Dele Alli, skoru 2-1'e getirdi ve takımını soyunma odasına 1 farkla geride götürdü. Ev sahibi takım ikinci yarıya da tempolu ve gollü başladı. Harry Kane, 50. dakikada skoru eşitledi: 2-2

73. dakikada ise Serge Aurier, Tottenham'ı 3-2 öne geçirdi. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı ve 77. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi: 4-2



Fantastik maça damga vuran an ise Jose Mourinho ve top toplayıcı çocuk arasında yaşandı. Portekizli teknik adam, Olympiakos karşısında buldukları ikinci golden önce topun oyuna hızlı girmesini sağlayarak golde büyük payı olan top toplayıcı çocuğun yanına giderek teşekkür etti. Kenarda bekleyen minik çocuğun yanına giden Mourinho golün gelmesine katkı sağladığı için top toplayıcıyı tebrik etti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mourinho, kendisinin de bir zamanlar top toplayıcı olduğunun altını çizdi. Mourinho ayrıca top toplayıcı çocuk hakkında, "Olympiakos'un teknik direktörü olsaydım, muhtemelen onu boğardım." ifadelerini kullandı.



Mourinho'nun sözleri şu şekilde:



"Muhtemelen onu boğardım"

"Tıpkı benim gibi zeki olan top toplayıcılarını seviyorum ve bugünkü çocuk gerçekten çok zekiydi.Oyunu okudu, anladı ve önemli bir asist yaptı. Onun için çok önemli bir andı ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktır.Top toplayıcı çocuk olağanüstüydü! Topu verişi gerçekten inanılmazdı.Muhtemelen akademiden geliyor. Fırsatı görür görmez hemen topu oyuna geri soktu.Olympiakos'un teknik direktörü olsaydım, muhtemelen onu boğardım."