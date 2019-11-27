Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Beşiktaş'a Dorukhan Toköz için 6 milyon euroluk teklif götüren ancak olumsuz yanıt alan Udinese, Milli futbolcu için inadından vazgeçmedi.

İtalya basınının haberine göre Udinese, diz kapağından sakatlanan ve ameliyat geçiren Dorukhan'ın durumunu yakından takip ediyor. Udinese'nin sezon sonunda Dorukhan Toköz'ün durumuna tekrar bakacağı ve duruma göre yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

23 yaşındaki futbolcunun ismi Udinese'nin dışında Lazio ile de anılıyordu.