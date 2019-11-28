Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçı Barcelona 3-1 kazandı.

İspanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Suarez, 33. dakikada Messi ve 67. dakikada Griezmann atarken Dortmund'un sayısını 77. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

Borussia Dortmund ağlarını havalandıran Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 34 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu.

Grubun diğer maçında Inter deplasmanda Slavia Prag'ı 3-1 yendi.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 11'e çıkardı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Dortmund ise 7 puanda kaldı. Inter'in 7 puana yükseldiği grupta Slavia Prag 2 puanda kaldı.

Gruptan çıkacak 2. takım son maçlarda belli olacak.