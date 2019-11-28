Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Potada 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi dün yapıldı. İsviçre’nin Nyon şehrindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapılan kura töreninde 12 Dev Adam elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu’nda yer aldı. Millîlerimiz maçlarını Kanada’da yapacak. Aynı ülkedeki diğer grupta ise Kanada, Yunanistan ve Çin var. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de oynanacak.



> Statü nasıl?

Peki elemelerde ülkeler olimpiyat vizesini nasıl alacak? Maçlar Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde oynanacak. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki gru var. Ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan dört takım 2020’de Tokyo’da mücadele edecek.



VICTORIA GRUBU (KANADA)

A Grubu:

Yunanistan

Çin

Kanada



B Grubu:

TÜRKİYE

Çekya

Uruguay



BELGRAD GRUBU (SIRBİSTAN)

A Grubu:

Dominik

Yeni Zelanda

Sırbistan



B Grubu:

Porto Riko

İtalya

Senegal



KAUNAS GRUBU (LİTVANYA)

A Grubu:

Litvanya

Kore

Venezuela



B Grubu:

Polonya

Slovenya

Angola



SPLIT GRUBU (HIRVATİSTAN)

A Grubu:

Almanya

Rusya

Meksika



B Grubu:

Hırvatistan

Brezilya

Tunus