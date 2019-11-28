Potada 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi dün yapıldı. İsviçre’nin Nyon şehrindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapılan kura töreninde 12 Dev Adam elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu’nda yer aldı. Millîlerimiz maçlarını Kanada’da yapacak. Aynı ülkedeki diğer grupta ise Kanada, Yunanistan ve Çin var. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de oynanacak.
> Statü nasıl?
Peki elemelerde ülkeler olimpiyat vizesini nasıl alacak? Maçlar Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde oynanacak. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki gru var. Ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan dört takım 2020’de Tokyo’da mücadele edecek.
VICTORIA GRUBU (KANADA)
A Grubu:
Yunanistan
Çin
Kanada
B Grubu:
TÜRKİYE
Çekya
Uruguay
BELGRAD GRUBU (SIRBİSTAN)
A Grubu:
Dominik
Yeni Zelanda
Sırbistan
B Grubu:
Porto Riko
İtalya
Senegal
KAUNAS GRUBU (LİTVANYA)
A Grubu:
Litvanya
Kore
Venezuela
B Grubu:
Polonya
Slovenya
Angola
SPLIT GRUBU (HIRVATİSTAN)
A Grubu:
Almanya
Rusya
Meksika
B Grubu:
Hırvatistan
Brezilya
Tunus
12 dev adamın olimpiyat elemelerindeki rakipleri belli oldu
Maçlarını Kanada’da oynayacak A Millî Basketbol Takımı, Uruguay ve Çekya ile eşleşti
Potada 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi dün yapıldı. İsviçre’nin Nyon şehrindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapılan kura töreninde 12 Dev Adam elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu’nda yer aldı. Millîlerimiz maçlarını Kanada’da yapacak. Aynı ülkedeki diğer grupta ise Kanada, Yunanistan ve Çin var. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de oynanacak.
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