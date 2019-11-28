Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Anadolu ateşini yakan kulüp DG Sivasspor... Oyunuyla izleyenlere sıcaklık ve keyif veriyor. Peki bu oyunun ve şu anki başarının mimarı Rıza Çalımbay ne diyor? Moderatörlüğünü Hasan Sarıçiçek’in yaptığı Osman Tamburacı ve Barış Aydil’in yorumcu olduğu TGRT EU’da yayınlanan Ekstra Futbol’a katılan Çalımbay önemli açıklamalar yaptı. Tabii ki en çok merak edilen konu şampiyonlukla ilgili düşünceleriydi. Rıza Hoca “Şampiyonluk mu? Kim istemez?” diyerek söze başladı ve “Sivasspor lige de kupaya da talip. Şu an çok iyi bir konumdayız ve henüz ligin başı. Lider olduğumuz gün oyuncularıma dedim ki, ‘Esas yarış ikinci yarıda olacak.İlk yarıda ‘Altı finalimiz var, hepsini kazanmalıyız ki, 37 puana ulaşalım, şimdi birini kazandık kaldı beş maç. Bunu başardığımızda önemli bir avantaj elde ederiz ama ‘şampiyonuz’ diyemeyiz” ifadesini kullandı.



> Güç nereden geliyor?

Rıza Çalımbay, başarılarının perde arkası konusunda da “Özünde mütevazı bir takımımız. Yerli-yabancı diye bir derdimiz yok. Başkan’ımız, yönetimimiz ve teknik heyet olarak muazzam bir uyum içindeyiz. Gücümüzü buradan alıyoruz. Tamamen işimize odaklanmış durumdayız, futbolumuz heyecan veriyor, dört gol attığımız maçta üç topumuz direkten dönebiliyor. Buna rağmen hafta hafta ilerlemeyi seviyoruz. Şampiyonluk kolay değil ama bizim elimizde. Şu anda gidişat gayet güzel ama esas olan bunu sonuna kadar götürmek. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. İki galibiyet sizi çok iyi bir yere getirdiği gibi iki mağlubiyet de çok aşağıya çekebiliyor. Şampiyonluk için oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. En iyisi için hazırız” dedi.



REKABET DÜNYASI...

Büyüklere hazırız

Sivasspor’un hocası “Aşağımızdakiler; G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe çok büyük takımlar. Düne kadar problemliydiler; kimi Avrupa maçları, kimi transferler, kimi ekonomik sebeplerden. Şimdi bunlar bitti herkes lige odaklanıyor. Biz Sivasspor olarak buna da hazırız” diye konuştu.

Hava durumu!

Rıza Çalımbay, Sivas’ın ayazının handikap olup olmadığı sorusuna “Artık eski kışlar yok. Olsa da problem değil. Stadımız ve sahamız elektrikle ısıtılıyor. Isıtma sistemi ile zeminin buzullaşması önleniyor” dedi.



TRANSFERE BAKIŞI

Kimse gitmesin

Rıza Çalımbay’ın belki de en çok keyfini kaçıracak konu transfer... Tecrübeli teknik adam “Kulüp olarak üst düzey oyuncu ya da büyük paralar vererek transfer yapma lüksümüz yok. İyi bir kadro kurduk. Kadro mühendisliği önemli. Oyuncularımın gitmesini istemiyorum ancak seneye hepsinin mukavelesi bitiyor. Burası önemli. Şu an teklif gelenler de var. Emre ve Mert gidenlerse mecburen bir iki takviye yapabiliriz” dedi.