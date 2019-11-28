Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’yi şampiyon yapan son teknik direktör unvanıyla kurtarıcı olarak göreve getirilen Ersun Yanal, hem beklentileri karşılamak hem de verdiği büyük sözleri tutabilmek adına hasreti dindirmekte kararlı. Geldiği günden beri dilinden şampiyonluk iddiasını düşürmeyen Yanal, bu sezon 12. haftayı 21 puanla kapatarak beklentilerin çok altında kalsa da inancını ilk günkü kadar taze tutuyor. İlk yarıda kalan beş haftada en az 13 puan toplayarak 1,75’lik puan ortalamasını ikiye çekmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda da gaza basarak Fenerbahçe’ye dördüncü yıldızı getirmeyi hedefliyor.



> Her şey elimizde

2013-14’te 74 puanla zirve gören Yanal, rekabetin arttığı ligde 70 ila 72 puanın şampiyonluk için yeterli olacağını düşünüyor. Bu hedef doğrultusunda Göztepe maçıyla birlikte çıkışa geçmeleri gerektiğini oyuncularına anlatan Ersun Yanal “Beklediğimizin çok üzerinde puan kaybı yaşadık. Rakiplerimizin durumu da bizim için bir kriter değil. Biran önce gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmaya başlamalıyız. Kolay maç diye bir şey yok. Ancak kazanamayacağımız maç da yok. Yeter ki Fenerbahçe gibi oynayalım” sözleriyle oyuncularını motive etti.



TOLGAY TATSIZ

Mutsuz prens

Ersun Yanal’ın ısrarıyla transfer edilen Tolgay Arslan’ın yüzü gülmüyor. Yanal, geçen sezon tüm eleştirilere rağmen vazgeçmediği Tolgay’a bu sezon ligde üç maçta toplam yedi dakika süre tanırken tecrübeli oyuncu, unutulmaktan duyduğu rahatsız. Fiziki olarak bir eksiği olmayan Tolgay’ın yüzüne bakmayan hocasıyla arasının soğuk olduğu belirtiliyor.



OCAK HAREKÂTI

Kenan’a teklif

Devre arasında önemli takviyelere hazırlanan Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman’ın peşinde. Yirmi beş yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertlilerin hedefindeki bir diğer isim ise İngiltere’de Huddersfield forması giyen 25 yaşındaki Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj.



RodrIgues’e kutlama

Fenerbahçe. Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Muriç ile Mevlüt’e özel program uygulanırken Kruse ilk bölümde takımla çalıştı. İdmanın ardından Rodrigues’in doğum günü kutlandı.