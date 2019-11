Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz dönemlerde teknik direktör Fatih Terim’in kullandığı ata-sözü bu defa Başkan Mustafa Cengiz’in dilindeydi. Neydi o söz? “Yel kayadan toz alır!” Geçelim ayrıntılarına... Galatasaray’ın patronu, takımın sportif anlamda zor bir süreçten geçmesi ve bu konudaki eleştiriler üzerine açılımlar yaptı. “Dümdüz bir çizgide sürekli bir başarı ve sürekli şampiyon olan bir yarış yarış değildir” diyen Cengiz “Galatasaray şu anda rakiplerinden kaç puan geri? 1,5 maç geri. Sekiz takım potanın içinde. Her zaman Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok” dedi.



> Umut değil inanç

Cengiz “Takılabiliriz, engellere çarpabiliriz, fiziki şartlar zorlayabilir. Galatasaray’ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Bu bir umut değildir. Aynı zamanda inançtır. Biz bunu gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek Türkiye Ligi’nde her zaman gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Altın yere düşmekle asla değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi’nde toplam galibiyet sayımız bütün takımların galibiyet sayıları toplamından fazladır. Attığımız golün sayısı, puantaj öyledir. Galatasaray’ın son saniyede şans eseri yediği goller Galatasaray’ın değerinde bir gram almaz. Yel kayadan toz alır” açıklamasını yaptı.



BABEL YİNE YOK

Forma Âdem’in

Club Brugge maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Ryan Babel sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. C. Brugge maçına on bir başlayan ve üç fırsattan birini değerlendirip takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki tek golünün sahibi olan Âdem Büyük, yine görev başında olacak. Hırsı ve isteğiyle dikkat çeken yerli forvetten aynı isteği Trabzonspor karşısında da göstermesi istenecek.



Aslan parçası

LEMINA

Sahada basmadık yer bırakmadı, mücadelesiyle ayakta alkışlandı, maç sonunda da gözyaşlarını tutamadı. Ve bu isim kiralık forma giyiyor

Türk Telekom’da önceki gece oynanan ve 1-1 sona eren Galatasaray-Club Brugge maçına baktığımızda büyük fotoğrafta kaybeden bir Aslan görüyoruz. Çünkü uzatmalara 1-0 önde giren ve galip gelmesi hâlinde UEFA Avrupa Ligi şansı çok artacak olan sarı-kırmızılılar bir puana razı oldu ve avantajını yitirdi. Ancak maçın ve maç sonunun bir adamı vardı. O da Mario Lemina... Saha içinde Aslanlar gibi savaşan, rakibe yerinde müdahalelerde bulunan hem hücumda hem de savunmada etkin görünen Gabon’lu Fransız futbolcu herkesin kalbini kazandı. Fatih Terim’in fedakârlığına hayran kaldığı Lemina mücadele sonunda da gözyaşlarını tutamadı.



> Taraftara teşekkür

Sezon başında Southampton’dan kiralanan orta sahanın kısa sürede takımı sahiplenmesi ve sorumluluk hissiyatı sarı-kırmızılıları mest etti. 26 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncunun sosyal medya hesabından da “’Ne söylesem bilmiyorum. Galatasaray taraftarları daha fazlasını hak ediyorsunuz. Tüm mesajlarının için teşekkürler ancak şimdi daha da fazla çalışmalıyız. Taraftarımıza tekrar her şey için teşekkürler” gönderisi çok sayıda beğeni aldı.



Yazık bu mücadeleye

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim sezon başından bu yana kötü olan takımın genel performansını Club Brugge maçında belli bir noktaya çekti. Ki sahada savaşan ve sonuna kadar mücadele veren bir Aslan vardı. Ancak son anda yenilen gol tüm bu emeği, moral motivasyonu bitirdi.