Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, iddiasının kalmadığı K Grubu’ndaki beşinci maçında bu akşam Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Gruptaki dört maçını da kaybeden siyah-beyazlılar hem ilk galibiyetini elde etmek hem de ilk maçta 4-2 yenildiği Slovakya temsilcisinden rövanşı almak istiyor. Ligde üst üste alınan dört galibiyetle moral bulan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı kazanma serisine Avrupa’da da devam etmek istediklerini söyledi. Slovan Bratislava ile oynan ilk maçta uzatma anlarında yedikleri iki golle hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı “Oyunun hâkimi bizdik ama üst üste gelen gollerle sahadan puansız ayrılmamız çok acı verici olmuştu. Üstelik üçüncü gol öncesi Rebocho’ya çok açık bir faul es geçilmişti” dedi.



> Savaşacağız

Seyircileri önünde oynayacakları maçta bu defa kazanan tarafın kendilerini olacağını iddia eden Abdullah Avcı “Takımda gün geçtikçe parçalar yerine oturuyor. Kim oynarsa oynasın sistemin gerekliliklerini yerine getiriyor. Bratislava’daki maçtan bugüne çok şey değişti. Tamamen üç puana odaklanmış olarak sahaya çıkacağız” dedi. Öte yandan daha önceki Avrupa Ligi maçlarındaki gibi rotasyona gidip gitmeyeceği hakkındaki soruyu da cevaplayan Avcı “Atiba, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ün dinlendirilmesinden yanayım. Önümüzde zorlu bir periyot var ve sakatlık riskini minimuma indirmek zorundayız. Daha önce bunun sıkıntısını çok çektik. Kadrodaki bütün oyuncularımız çok değerli. Taraftarımız son ana kadar galibiyet için savaşan bir takım izleyecektir” diye konuştu.



ELEŞTİRİLERE KIZDI

Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Abdullah Avcı, Beşiktaş gibi çok büyük bir camiaya geldiğini ve buraya gelene kadar 20 senede çok önemli sınavlar verdiğini söyledi. DMAX’e konuşan Avcı, sezon başında yapılan eleştirilere tepki gösterek “Benim performansımı sorgulayabilirsiniz ama antrenörlüğümü değil” dedi.



Karius duvar örüyor

Süper Lig’de son dört maçta dört galibiyet elde eden siyah- beyazlılarda keyifler yerinde . Bratislava maçı öncesi yapılan son antrenmanda takım arkadaşlarına birçok defa geçit vermeyen ve ligde son altı maçta bir gol yiyen Loris Karius, kurtardığı şutlar sebebiyle objektiflere mutlu pozlar verdi.



SERGEN DEVREDE

Guilherme sorgusu

Siyah-beyazlılar devre arasında kadroya katmayı planladığı Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme’yi hocasına sordu. Bonservisi ise İtalya Serie B ekiplerinden Benevento’da bulunan Guilherme için Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’la temasa geçildiği öğrenildi.



GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Mirin ve Larin transfer kaynağı

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen Beşiktaş Toulouse’a kiralık olarak giden Mirin ve Zulte Waregem’e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak. İki futbolcu için forma giydiği ekiplere satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacakları sorulacak.