Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal Karaman, oyuncularını maç sonu olduğu gibi maç önü de onure etmeye devam ediyor. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde ağırlayacağı Getafe karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan Ünal Karaman bu sezon şanssız sakatlıkları, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini anlattı. Sakatlıkların önüne bazen geçemediklerini ifade eden Karaman “Demek ki bunu yaşamamız gerekiyormuş” dedi ve devre arası yapılacak takviyelerle kulübenin güçleneceğini söyledi.



> Giden paralar bizim

Daha önce de alternatiflerinin az olmasından dolayı bazı oyunculara yüklendiğini itiraf ederek futbolcularından helallik isteyen Ünal Hoca ocak ayında yapılacak transferlerle ilgili “Yabancı oyuncu transferlerinde giden para bizim paramız, ülkemizin parası. Bunları da düşünmeliyiz” dedi. “Bizim için her maç final, ayaklarımız yere basmalı” diyen bordo-mavililerin hocası takımı için de “Benim oyuncularım aslan gibi çaba sarf ediyorlar’’ ifadesini kullandı.



ERCE KARDEŞLER:

Hiç gitmek istemiyorum

Trabzonspor’un yedek kalecisi Erce Kardeşler, ilk basın toplantısına katıldı. Getafe maçını değerlendiren ve “Umarım kazanırız” diyen genç eldiven uzun vadeli düşüncesini de açıklayıp “Bu kulüpte inanılmaz mutlu ve huzurluyum. İzinlerde Bursa’ya bile gitmek istemiyorum. İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim” dedi.