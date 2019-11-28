Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig’de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.
Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı
28.11.2019 - 11:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan Fenerbahçe, toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,savunma,
665391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/665391.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Fenerbahçe
12
6
3
3
9
21
5
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
6
Malatyaspor
12
5
4
3
12
19
7
Alanyaspor
12
5
4
3
6
19
8
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
9
Göztepe
12
4
4
4
-1
16
10
Gaziantep FK
12
4
4
4
-5
16
11
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
12
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
13
Gençlerbirliği
12
3
4
5
0
13
14
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
15
Kasımpaşa
12
3
3
6
-3
12
16
Antalyaspor
12
3
3
6
-9
12
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
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Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
30.11.2019 15:00
Sivasspor - Kasimpaşa
30.11.2019 15:00
Rizespor - Konyaspor
30.11.2019 17:30
Alanyaspor - Ankaragücü
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Göztepe - Fenerbahçe
01.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
01.12.2019 16:30
Başakşehir - Antalyaspor
01.12.2019 19:00
Trabzonspor - Galatasaray
02.12.2019 20:00
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
5
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
6
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
7
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
8
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
9
Keçiörengücü
12
4
6
2
2
18
10
Adana Demirspor
12
3
6
3
3
15
11
Altay
12
4
3
5
0
15
12
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
13
İstanbulspor
12
2
6
4
-2
12
14
Boluspor
12
2
4
6
-4
10
15
Osmanlıspor
12
4
1
7
-5
10
16
Altınordu
12
2
4
6
-6
10
17
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
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Istanbulspor - Karagümrük
30.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Altinordu
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Erzurumspor - Osmanlispor
30.11.2019 19:00
Adanaspor - Bursaspor
01.12.2019 14:00
ümraniyespor - Akhisarspor
01.12.2019 14:00
Giresunspor - Adana Demirspor
01.12.2019 16:30
Boluspor - Menemenspor
01.12.2019 19:00
Altay - Eskişehirspor
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